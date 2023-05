Per Polizeinotruf ist am frühen Sonntagnachmittag (21. Mai 2023) ein Auto gemeldet worden, das in Schlangenlinien auf der Autobahn 9 bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) in Fahrtrichtung München unterwegs gewesen ist. Das teilt die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth mit.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Wagen daraufhin an der Rastanlage "Fränkische Schweiz." Dabei stellen die Beamt*innen fest, dass der 63-jährige Fahrer offensichtlich betrunken war.

In Schlangenlinien: Autofahrer mit knapp zwei Promille auf der A9

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und brachte den 63-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus zur Blutentnahme.

Der Führerschein des Fahrers wurde noch vor Ort sichergestellt. Neben dem Führerscheinentzug erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorschaubild: © marekbidzinski/Adobe Stock; Patrick Seeger/dpa; Collage: inFranken.de