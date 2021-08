Bayreuth vor 1 Stunde

Experte erklärt: So gefährlich sind Facebook, Youtube und Twitter

Die Digitalcourage-Hochschulgruppe an der Universität Bayreuth lädt zum Präsenz-Vortrag am 24. August um 18.15 Uhr ein. In diesem Vortrag erklärt Hartmut Goebel, welche Probleme und Gefahren von Youtube, Facebook, Twitter und Co. ausgehen – und welche Alternativen man unverbindlich ausprobieren kann.