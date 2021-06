In Bayreuth wurde ein Biergarten verwüstet. Am Samstagmorgen (12. Juni 2021) haben sich bislang Unbekannte an dem Mobiliar einer Gaststätte mit Biergarten in der Bayreuther Bahnhofstraße zu schaffen gemacht.

Wie die zuständige Polizeiinspektion Bayreuth mitteilte, wurden auf dem Vorplatz des Etablissements Plastikstühle und ein großer Sonnenschirm beschädigt.

Biergarten in Bayreuth verwüstet - Polizei sucht nach Zeugen

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion zu melden. Die Telefonnummer lautet 0921/506-2130