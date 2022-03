Bayreuth vor 13 Minuten

Einbruch

Einbruch in Vereinsheim und Gaststätte: Unbekannte hebeln Balkontüre auf - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Vereinsheim samt Gaststätte in Bayreuth eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.