Die unmittelbar nach Putins Angriffskrieg auf die Ukraine von der Stiftung "Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland" und weiteren Kooperationspartnern ins Leben gerufene „Humanitäre Brücke Oberfranken - Transkarpatien“ hat nach eigenen Angaben erste Hilfsaktionen koordiniert und umgesetzt:

In Bayreuth sei in einer Lagerhalle der Spedition Maisel in der Peter - Henlein - Straße 11 eine regelmäßig mit ehrenamtlichen Helfern besetzte Annahmestelle für humanitäre Hilfsgüter eingerichtet worden. Wie die Stiftung berichtet, konnten bislang hunderte Kisten Kleidung, Nahrungsmittel, Hygieneprodukte, Verbandsmaterial, Babynahrung und Medikamente gesammelt werden. Die Sammelaktionen würden in den nächsten Wochen weiter fortgesetzt, da jetzt die ukrainisch-slowakische Grenzstadt Uschgorod mit über 100.000 Kriegsflüchtlingen stärker denn je mit Hilfsgütern unterstützt werden müsse.

In der Bayreuther Schlosskirche sei zudem ein Benefizkonzert des Zamirchors Bayreuth unter der Leitung von Barbara Baier zugunsten der "Humanitären Brücke Oberfranken - Transkarpatien " durchgeführt worden, das auch per Livestream im Internet übertragen wurde. Im Rahmen des Benefizkonzertes seien 1800 Euro gesammelt worden. Eine Aufzeichnung des Konzertes findet ihr hier: Livemitschnitt des Konzertes des Zamirchors.

Ein erster Hilfstransport sei von dem Pegnitzer Reiseunternehmen Krieg mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Pegnitz und Ranzenthal sowie örtlicher Geschäftsleute nach Uschgorod durchgeführt worden. "Auf der Rückfahrt gelangten ca. 40 geflüchtete ukrainische Frauen und Kinder von Uschgorod nach Goldkronach im Landkreis Bayreuth", heißt es.

Ein zweiter Hilfskonvoi sei mit Unterstützung des Spedition Maisel von Bayreuth aus nach Uschgorod gestartet: 3"2 Paletten Hilfsgüter wurden direkt an die slowakisch-ukrainische Grenze gefahren. Die Hilfsgüter wurden unter anderem von der Universität Bayreuth über deren Koordinator für Humanitäre Hilfe Nicolai Teufel gesammelt", heißt es. Vor Ort seien die Sachspenden in LKWs des Humanitären Hilfszentrums der Stadt Ushgorod umgeladen worden.

Derzeitig sammle die Stiftung Verbundenheit jede Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag weitere Hilfsgüter. Dank einer Zusage der Spedition Maisel für einen erneuten Hilfstransport am 2.04, bittet die Stiftung Verbundenheit um dringend benötigte Sachspenden. Mehr Informationen erhaltet ihr auch unter 0921151082435 oder unter ukraine@stiftung-verbundenheit.de