Stadt Bayreuth beschließt Böller- und Raketenverbot zum Jahreswechsel

Sicherheitsdienst soll Einhaltung des Verbots kontrollieren

Maßnahme galt bereits in den vergangenen zwei Jahren

Nachdem in den vergangenen Tagen erste Städte in Deutschland ein Böllerverbot an Silvester verkündet hatten, hat nun auch die erste Stadt aus Franken eine solche Maßnahme beschlossen. Am Donnerstag stimmten Haupt- und Finanzausschuss des Bayreuther Stadtrat für ein Feuerwerksverbot an Silvester 2021, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Stadt Bayreuth stimmt für Böllerverbot zum Jahreswechsel

Das Verbot soll demnach am 31. Dezember um 0.00 Uhr in Kraft treten und am 01. Januar um 24.00 Uhr enden. In diesem Zeitraum dürfen über weite Teile der Bayreuther Innenstadt weder Raketen und Knallkörper, noch Kleinfeuerwerk oder Batterien gezündet werden. Ein Sicherheitsdienst soll kontrollieren, ob sich an das Verbot gehalten wird.

Als Gründe für die Maßnahme werden vor allem der Brand- und Gebäudeschutz angeführt, "aber auch im besonderen Gefährdungspotenzial für Verletzungen durch Böller und Raketen, da in der Innenstadt erfahrungsgemäß an Silvester schnell dichtgedrängte Menschenansammlungen entstehen", wie die Stadt Bayreuth in einer Pressemitteilung schreibt.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte die Stadt Bayreuth ein Böllerverbot zum Jahreswechsel beschlossen.