Auch in diesem Jahr gibt es vom Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration in Bayreuth ein pandemiegerechtes Sommerferienprogramm für 6- bis 16-jährige Mädchen und Jungen. Aufgrund der besonderen Schutz- und Hygienevorgaben durch die CoronaPandemie musste die Angebotspalette zwar entsprechend angepasst werden. Die Kommunale Jugendarbeit konnte aber 70 Einzelangebote aus den Rubriken Abenteuertage, Erlebnistage, Führungen, Hobbykurse und Sportkurse zusammenstellen. Das teilt die Stadt Bayreuth mit.

Hier einige Beispiele, worauf sich die Kinder und Jugendlichen freuen können: Spannend und knifflig wird es wieder bei der „Jagd nach Mister X“ zugehen, einer Escape Game Challenge. Ganz neu ist in diesem Jahr die „Wald Gesundheitswoche“, die ein buntes Programm im Wald bietet. Außerdem gibt es interessante Erlebnistage rund um Natur und Wissenschaft: Bei den Forschertagen können die Teilnehmer/innen experimentieren, tüfteln und ausprobieren. Wer sich gerne draußen aufhält, ist zum Beispiel bei der faszinierenden Bodenkunde oder einer Fahrradtour richtig.

Für alle Kreativen stehen 19 verschiedene Hobbykurse von Batik über Zeichnen und Basteln bis zum Video drehen bereit. Für Sportbegeisterte gibt es Sportkurse aus den Bereichen Team- oder Einzelsport, Ballsport, Kampfsport, Präzisionssport oder Ausdauersport. So werden zum Beispiel Badminton, Fechten, Tennis und Tischtennis, Schwimmen, Taekwon-Do, Fußball, Golf oder Kegeln angeboten. Neu ist in diesem Jahr der Einsteigerkurs „Skiken“, der auf die Spuren des Biathlonsports führt. Natürlich werden auch bei den Teamsportarten alle Trainingseinheiten und Übungen kontaktfrei in Kleingruppen abgehalten.

Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt für die Eltern bequem von Zuhause aus über das Online-Portal (Anmeldungen sind nur online möglich). Das System führt dabei ganz einfach durch alle notwendigen Schritte. Das komplette Kursprogramm mit allen Einzelheiten ist unter www.bayreuth.feripro.de oder als Link auf www.familien-in-bayreuth.de zu finden.

Die Anmeldung für Kinder aus dem Stadtgebiet ist am Samstag, 3. Juli, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr möglich. Die Platzvergabe erfolgt dabei nach dem Zufallsprinzip (Priorisierungen und Wünsche nach Freundesgruppen werden bestmöglich berücksichtigt). Auf diese Weise können Eltern einfach und stressfrei von Zuhause aus anmelden, durch das Losverfahren entfällt der Zeitdruck einer frühen Anmeldung.

Kinder mit Schwerbehindertenausweis melden sich bitte vor dem 3. Juli im Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration, da hier genaue Absprachen mit den Kursleitern/-innen notwendig sind. Weitere Anmeldungen, auch für Kinder aus dem Landkreis, sind vom 5. Juli (8 Uhr) bis 11. Juli (18 Uhr) rund um die Uhr möglich. Die Platzvergabe erfolgt dann mit Sofortbuchung.

Zur Bestätigung der gebuchten Kurse erhalten die Eltern im Nachgang an die Anmeldung eine E-Mail. Diese müssen die Eltern ausdrucken und damit im Zeitraum vom 5. bis 13. Juli zu den Öffnungszeiten ins Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration (Rathaus II, Dr.-Franz-Str. 6, 95445 Bayreuth) kommen.

Hier bezahlen sie dann die jeweilige Teilnehmergebühr (Barzahlung) und geben die Unterschrift eines Personensorgeberechtigten ab; dafür befindet sich ein Abschnitt auf der Bestätigungsmail. Erst dann ist die Teilnahme des Kindes gewährleistet und die Anmeldung gültig. Im Hinblick auf die Schutz- und Hygienemaßnahmen und abhängig von den jeweiligen Kursen erhalten die Eltern dann noch weiteres Infomaterial.

Wie in den letzten Jahren sind alle Kursstätten auf dem Internetstadtplan der Stadt Bayreuth verzeichnet. Das bedeutet,

Teilnehmer/innen und Eltern können sich bereits im Vorfeld genau informieren, an welchen Orten die Kurse durchgeführt werden und wie sie am einfachsten dorthin gelangen. Dafür auf www.bayreuth.de den Stadtplan aufrufen, innerhalb der Sparte „Sommerferienprogramm“ können dann die verschiedenen Kurskategorien ausgewählt werden. Weitere Informationen sind auch unter Telefon 0921 251400 erhältlich.