Bayreuth vor 33 Minuten

Schwerer Verkehrsunfall

Fußgängergruppe knapp verfehlt: Mann rast in Hausmauer - mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Am Samstagmorgen schleuderte ein Wagen in der Bayreuther Innenstadt in eine Gebäudefassade und erfasste dabei beinahe mehrere Fußgänger. Der Fahrer selbst wurde verletzt und musste bewusstlos aus seinem Autowrack gezogen werden.