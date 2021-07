Seit Jahresbeginn hat die Polizei in Oberfranken gegen mehrere italienische Geschäftsmänner wegen illegalem Drogenhandel ermittelt. Beendet wurden dies mit einer großen Rauschgift-Razzia am Donnerstagabend (22.07.2021), wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt. Mehr Details hat das Präsidium am Nachmittag in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberfranken ermittelte zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth seit Jahresbeginn gegen mehrere italienische Geschäftsmänner aus Bayreuth wegen illegalen Drogenhandels. Hierbei boten die Beschuldigten den verdeckt ermittelnden Polizeibeamten hochprozentiges Kokain zum Kauf an. So gelang es der Polizei das Rauschgift vom Markt zu nehmen und sicherzustellen.

Bayreuth: Rauschgift Razzia gegen italienische Geschäftsmänner - Pizzeria durchsucht

Mit einer großangelegten Durchsuchungs- und festnahmeaktion, die von Spezialeinheiten der Polizei unterstützt wurde, konnten am Donnerstagnachmittag in verschiedenen Stadtteilen in Bayreuth, im Bereich Lichtenfels und in Bamberg insgesamt sieben Personen festgenommen und die bislang verdeckten Maßnahmen der Polizei beendet werden.

Bei den Durchsuchungen stellten die Kriminalbeamten bei mehreren Personen harte und weiche Drogen, eine Schreckschusswaffe sowie Geld, Kommunikationsmittel und mehrere, teilweise sehr hochwertige, Fahrzeuge sicher. Laut News5 soll unter anderem eine Pizzeria durchsucht und ein Transporter beschlagnahmt worden sein. Gebäude im Bayreuther Sterntalerring, sowie in der Bismarckstrasse seien Ziel der Durchsuchungen gewesen. Wo die Polizisten in Lichtenfels und Bamberg zuschlugen, ist unbekannt.

Fünf der sieben Festgenommenen wurden im Lauf des Freitags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete der Ermittlungsrichter bei allen Vorgeführten Untersuchungshaft an. Bei den zwei Weiteren liegen, vorbehaltlich der noch folgenden Ermittlungen, derzeit keine Haftgründe vor.