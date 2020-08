Am Mittwoch wurde in Bayreuth eine Leiche gefunden. Passanten entdeckten den toten Mann auf einem Fuß- und Radweg.

Mittlerweile haben die Ermittler neue Details und Erkenntnisse des grausigen Funds bekannt gegeben - die Lage im Überblick.

Update vom 19.08.2020: Ermittler mit neuen Details zum Leichenfund in Bayreuth

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwochabend (19. August 2020) neue Details veröffentlicht: Demnach fuhr der 24-jährige Mann aus Bayreuth auf seinem schwarz-blauen Fahrrad der Marke "Cube" auf dem Radweg. Gegen 00.45 Uhr war er dort unterwegs.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Das bestätigte ein Sprecher inFranken.de bereits am Nachmittag. Die Obduktion ergab, dass es sich wohl um eine "massive Gewalteinwirkung" handelte.

Intensive Suchmaßnahmen im Laufe des Mittwochs ergaben keine neuen Erkenntnisse. Zeugen, die Angaben zur Tat, zum 24-jährigen Opfer oder zum Täter machen können, sollen sich telefonisch unter 0921/5062444 bei der Bayreuther Kriminalpolizei melden.

Erstmeldung vom 19.08.2020: Leichenfund in Bayreuth - Passanten entdeckten toten Mann

Toter Mann in Bayreuth aufgefunden: Nach dem Auffinden einer Leiche in der Nacht zum Mittwoch (19. August 2020) im Bayreuther Stadtteil Oberkonnersreuth ermittelten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zunächst in alle Richtungen. Inzwischen gehen die Beamten jedoch von einem Tötungsdelikt aus.

"Derzeit laufen unsere Ermittlungen in Richtung eines Tötungsdelikt", teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de mit. Der Agentur News5 sagte er, dass es "diverse Anzeichen von Gewalteinwirkung durch Fremde" gebe. Noch immer sind etliche Einsatzkräfte an der Fundstelle in Bayreuth vor Ort. Hecken und Wiesen werden durchkämmt, berichtet News5. Auch ein Hubschrauber ist erneut im Einsatz.

Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Laut Polizei entdeckten zwei Passanten den leblosen Körper gegen 0.45 Uhr auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Frauenhoferstraße. Nachdem sie die Rettungskräfte verständigt hatten, stellte ein Notarzt den Tod des 24-jährigen Bayreuthers fest.

Polizisten der Bayreuther Polizeiinspektion sperrten die Örtlichkeit weiträumig ab. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Nacht im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Todesursache unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth aufgenommen. Dabei werden die Kriminalbeamten von einem Rechtsmediziner unterstützt. Um weitere Erkenntnisse zur Todesursache des Mannes zu gewinnen, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.