Bayreuth lädt Familien zum "Fest für die Sinne" ein - was Eltern und Kinder dort erleben können

Am Sonntag, 19. März, von 10 bis 17 Uhr, findet im "Zentrum" wieder das „Fest für die Sinne“ statt. Wie die Stadt Bayreuth erklärt, ist das „Fest für die Sinne“ ein Familienfest, bei dem sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern mit viel Spaß auf neue Erfahrungen einlassen können.

Alle Besucher/innen haben die Möglichkeit, an verschiedenen Mitmachstationen aktiv eigene Fähigkeiten auszuprobieren und Neues zu erleben. Kleine und Große können sich in einer ganz besonderen Art und Weise entfalten und kreativ betätigen, zum Beispiel beim Töpfern, beim Bauen mit Ankersteinen oder beim Basteln aus dem gelben Sack. Ganz besonders Abenteuerlustige rühren sich selbst Teig an und backen dann ihr Stockbrot am Lagerfeuer. Es wird das neue Mathemodul „Knobelaufgaben Mathe grenzenlos“ präsentiert. Im Radiostudio können kleine Beiträge aufgezeichnet werden, die dann im Internet abgerufen werden können. Rechtzeitig zu Ostern können Kresse-Osterhasen gebastelt werden.

Im Europasaal wird wieder ein buntes Treiben beim Testen der verschiedensten Spielgeräte des Erfahrungsfeldes für die Sinne herrschen. Auch selbst zu jonglieren kann hier mit verschiedenen Geräten unter Anleitung ausprobiert werden. Mit einer MS (Menschenstärke) kann eine Spielzeugeisenbahn in Bewegung versetzt werden. Auch zum Thema Kinderrechte gibt es eine spannende Station. Zwischendrin kann im ganzen Trubel eine entspannte kleine Auszeit genommen werden oder es können die eigenen musikalischen Fähigkeiten ausprobiert werden.

Diese und viele andere Aktivitäten laden Groß und Klein ein, Neues auszuprobieren, miteinander viel Spaß zu haben und mit den eigenen Sinnen zu experimentieren. Der Eintritt ist frei. Essen und Getränke gibt es zu familienfreundlichen Preisen.

Der Veranstalter ist das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bayreuth in Kooperation mit "Avalon" e.V., DLRG, Familienbündnis Bayreuth, Haus der kleinen Forscher, Jung FM Funkloch, Bezirksjugendring Oberfranken, MINTphilmal, Mobile Jugendarbeit, Praxis Scheidig, Schule für Musikerziehung Popp und Wundersam Anders e.V.