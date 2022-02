Bayreuth vor 1 Stunde

Parken

Bayreuth: Kartenzahlung ab sofort an zehn Parkscheinautomaten möglich

In der Stadt Bayreuth ist ab sofort an zehn Parkscheinautomaten eine Kartenzahlung möglich. Die Karte kann am Automaten kontaktlos vorgehalten werden. Eine Eingabe der PIN ist nicht notwendig.