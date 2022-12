Am Donnerstagnachmittag (29.12.2022) haben drei männliche Jugendliche mehrere Passanten in der Nähe des ZOB in Bayreuth mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen.

Die Täter hielten sich auf den Terrassen oberhalb der zentralen Omnibushaltestelle auf, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt.

Bayreuth: Jugendliche bewerfen Passanten am ZOB mit Feuerwerkskörpern

Ein Zeuge des Vorfalls verständigte die Polizei. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über Verletzte oder Geschädigte des Zwischenfalls vor.

Die Polizei Bayreuth bittet Zeugen und/oder Betroffene des Vorfalls, sich bei der PI Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921-5062130 zu melden.

Mit Hintergrund der bevorstehenden Silvesternacht bittet die Polizei nochmals um erhöhte Vorsicht beim Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen.

Vorschaubild: © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild