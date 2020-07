Außergewöhnliche Party in Bayreuth: Die Möglichkeiten zum Feiern am Abend sind seit der Corona-Krise extrem eingeschränkt. Seitdem größere Partys in Clubs oder Bars untersagt wurden, gibt es zahlreiche Alternativen in Form von Live-Stream oder Musikvideos. Um die Club- und Festivalkultur trotz Corona in diesem Jahr aufleben zu lassen, präsentiert der Stadtjugendring Bayreuth gemeinsam mit dem Club "Fabrik Bayreuth" ein Musikevent der besonderen Art.

Vom höchsten Punkt der Stadt aus führte der Techno-DJ Patrick Hero ein elektronisches Musikset auf. Seine Show wurde von mehreren Kameras begleitet. Das Gesamtprodukt liefert beeindruckende Aufnahmen über den Dächern Bayreuths. Zu sehen ist das gesamte Set ab Sonntag, den 26. Juli 2020 auf der Facebookeite vom Club "Die Fabrik".

Sommer, Sonne und Tanzen - auch von zu Hause aus!

Aktuell wären unzählige Freiluftpartys, Festivals und Live-Konzerte, welche durch Corona abgesagt wurden. Die Veranstalter wollen Bayreuth von oben zeigen und allen jungen Menschen, wenn auch von zu Hause aus, das sommerliche Lebensgefühl zurückgeben: "Sommer, Sonne und Tanzen!" Über den Dächern der Stadt gedreht sorgt das Set für alle Freunde der elektronischen Tanzmusik für eine willkommene Abwechslung, in Zeiten von Corona.

Auch die Bayreuther Festspiele fallen 2020 aus. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Stattdessen wird es ein großes Open Air geben - zur Eröffnung verschlägt es einen Weltstar des Musikbusiness nach Oberfranken.