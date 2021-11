Auch in diesem Jahr erhalten Bayreuther Bürgerinnen und Bürger ab dem 60. Lebensjahr die Möglichkeit, ihren Führerschein freiwillig bei der Fahrerlaubnisbehörde im Straßenverkehrsamt abzugeben und in ein Jahresticket der Bayreuther Stadtwerke einzutauschen. Damit können sie ein Jahr lang den Stadtbusverkehr in Bayreuth kostenlos nutzen, berichtet die Stadt Bayreuth in einer Pressemitteilung.

Das Prozedere für den Tausch ist sehr einfach: Wer seinen Führerschein unwiderruflich abgibt und seinen Verzicht erklärt, erhält einen Gutschein. Dieser wird gemeinsam mit einem persönlichen Passbild bis spätestens Freitag, 19. November, im Kundencenter der Stadtwerke an der Zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) abgegeben und gegen ein Jahresticket eingelöst, das ab Dezember 2021 bis einschließlich November 2022 gültig ist.

Die Stadt Bayreuth stellt maximal 100 Gutscheine zur Verfügung, jedoch können aufgrund der großen Nachfrage bei der diesjährigen Tauschaktion nur noch wenige Gutscheine vergeben werden. Es entscheidet der Tag der Antragstellung.

Weitere Auskünfte erteilt: Stadt Bayreuth, Straßenverkehrsamt/Fahrerlaubnisbehörde, Dr.-Franz-Straße 4, 95445 Bayreuth, Telefon 0921 25-1574 oder 25-1566.