Da die Vorlesestunden in der Kinderbibliothek erst im März wieder richtig losgehen werden, bietet die Kinderbibliothek jeweils am Mittwoch, 16. und 23. Februar, sowie am Samstag, 19. Februar, drei besondere Online-Vorlesestunden an.

Die zehnjährige Vorlese-Patin Lenja Höhn wird dabei ihre selbstgeschriebenen Geschichten vorlesen, wie die Stadt Bayreuth mitteilt.

Die Geschichten seien am jeweiligen Tag ab 8.30 Uhr auf den Social-Media-Kanälen der Stadtbibliothek abrufbar.