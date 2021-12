Am Dienstagmorgen (14.12.2021) wurde in Bayreuth in der Christian-Ritter-von-Langheinrich Straße ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Passant musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Über die schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage mitteilte.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Allersdorfer Kreisverkehrs: Stadteinwärts ist die Fahrbahn derzeit gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Stadtauswärts ist die Straße ganz normal befahrbar. Wie lange die Sperrung noch andauert ist noch nicht klar.