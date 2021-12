Bei Real in Bayreuth, läuft aktuell ein umfangreiche Ausverkauf "mit großen Rabatten auf alle Produkte im Markt, die man sich nicht entgehen lassen sollte", wie die real GmbH in einer Pressemeldung erklärt.

Tausende von Artikeln seien bereits reduziert und müssten "raus", darunter auch Warenbestände aus dem Lager.

Der Markt in der , Karl-von-Linde-Straße 6 werde bis zur Schließung auch weiterhin regulär für die Kundinnen und Kunden in Bayreuth geöffnet bleiben.

„Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, wird Franz-Rudolf Kühnreich, Geschäftsleiter bei Real in Bayreuth zitiert.Für den Markt in Bayreuth habe Real kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen gefunden.