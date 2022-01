Unter dem Motto "Mit Maske und Abstand: Gemeinsam gegen den Krebs" lädt das Onkologische Zentrum der Klinikum Bayreuth GmbH am Freitag, 4. Februar, zu Online-Vorträgen am Weltkrebstag ein, wie die Klinikum Bayreuth GmbH mitteilt. Ab 14 Uhr stellen Ärztinnen, Ärzte, Partner, Selbsthilfegruppen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Onkologischen Zentrums die Möglichkeiten der interdisziplinären Krebsbehandlung vor.

„Die Corona-Pandemie belastet uns alle. Für Krebspatienten trifft das aber in besonderem Maße zu“, sagt Prof. Alexander Kiani, Leiter des Onkologischen Zentrums, des Zentrums für Hämatologische Neoplasien und Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie der Klinikum Bayreuth GmbH. Sie seien auf der einen Seite durch das Infektionsgeschehen besonders gefährdet, auf der anderen Seite aber trotz aller Vorsicht und geltender Beschränkungen darauf angewiesen, dass ihre Behandlung ohne Verzug beginnt oder weitergeführt wird.

„Wir müssen die Pandemie ernst nehmen und sehr vorsichtig sein. Aber gleichzeitig wollen wir mit all unseren Behandlungspartnern bei der Betreuung unserer Krebspatienten auch möglichst wenig Kompromisse eingehen“, sagt Prof. Kiani. Ein gelungener Austausch und eine gute Information sind dabei enorm wichtig.

Am Freitag, 4. Februar, wird das Team zwischen 14 und 17 Uhr beim Patientinnen- und Patiententag über die aktuellen Entwicklungen in der Krebstherapie und die Behandlungsmöglichkeiten im Onkologischen Zentrum informieren –in diesem Jahr online, weil es die Situation derzeit nicht anders zulasse.

Anmeldungen sind per E-Mail (an pressestelle@klinikum-bayreuth.de) bis Donnerstag, 3. Februar, 12 Uhr, möglich. Teilnehmer erhalten einen Link, mit dem sie sich flexibel einwählen können. Benötigt wird lediglich ein internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) und Kopfhörer bzw. Lautsprecher. Wer sich an der Diskussion beteiligen möchte, sollte zusätzlich ein Mikrofon und möglichst eine Kamera zur Verfügung haben.

Das Programm und alle Informationen zum Ablauf findet ihr auch im Internet: klinikum-bayreuth.de/veranstaltungen.

Das Programm ab 14 Uhr:

Begrüßung und Moderation

Prof. Dr. Alexander Kiani, Direktor Klinik für Onkologie und Hämatologie und Leiter des Onkologischen Zentrums

14.10 Uhr

Was bedeutet die Corona-Pandemie für Krebspatienten?

Prof. Dr. Alexander Kiani

14.30 Uhr

Hirnoperationen ohne Risiko: Ist das möglich?

PD Dr. Thomas Reithmeier, Leitender Oberarzt Klinik für Neurochirurgie

14.50 Uhr

Behandlungsmöglichkeiten bei Hautkrebs

Dr. Mark Meinhold, Leitender Oberarzt Klinik für Dermatologie und Allergologie

15.10 Uhr

Bereiche des Onkologischen Zentrums stellen sich vor:

Andreas Berghammer, Leiter Sozialdienst und

Alexander Weber, Leiter Verbesserungs- und Beschwerdemanagement

15.30 Uhr

Genetische Ursachen von Brustkrebs und gynäkologischen Tumoren

Prof. Dr. Christoph Mundhenke, Direktor Klinik für Gynäkologie und Leiter Gynäkologisches Krebszentrum

15.50 Uhr

Nahrungsergänzungsmittel: Nutzen und Gefahren

SabineTröger, Stellv. Leitung Apotheke der Klinikum Bayreuth GmbH

16.10 Uhr

Einführung in die virtuellen Informationsstände / Diskussionsrunden

Prof. Dr. Alexander Kiani