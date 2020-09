Update vom 15.09.2020, 10.24 Uhr: Frontalcrash auf B2

Unfallhergang: Zwei Autos krachten am Dienstagmorgen (15. September 2020) auf der B2 in Creußen zusammen, bestätigt ein Polizei-Sprecher inFranken.de. Auf der Bundesstraße war eines der Fahrzeuge in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und stieß frontal mit dem anderen Auto zusammen.

Erstmeldung vom 15.09.2020, 08.54 Uhr: Bundesstraße nach Unfall voll gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (15. September 2020) ist die Bayreuther Straße in Creußen (B2) voll gesperrt. Das meldet die Polizei in einer aktuellen (08.50 Uhr) Pressemitteilung.

