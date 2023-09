Kunst erleben in Bayreuth: Das Kunstmuseum als kulturelles Highlight

Das Kunstmuseum Bayreuth zeigt an den beiden Standorten Altes Barockrathaus und Neues Rathaus wechselnde und feste Ausstellungen. Was ist aktuell im Kunstmuseum zu sehen, was folgt in den nächsten Monaten?

Das Kunstmuseum Bayreuth im Alten Barockrathaus

Im Alten Barockrathaus tagten von 1721 bis 1917 und von 1945 bis 1946 die Ratsherren. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es im Gebäude zudem Verwaltungsräume. Architektonisch findest du am Gebäude verschiedene Elemente der Renaissance, wie beispielsweise die farbig gestaltete Holzdecke und typische Erker. Das gesamte Gebäude ist im Barockstil gebaut und noch heute kannst du die ausgefallenen Stuckdecken bestaunen.

Das Kunstmuseum Bayreuth wurde 1999 im Alten Barockrathaus eröffnet. Seitdem beherbergt das Museum eine eigene Sammlung aus vielen verschiedenen Schenkungen sowie regelmäßig wechselnde Ausstellungen. Schwerpunktmäßig fokussiert sich die Sammlung auf Kunst des 20. Jahrhunderts. Dabei sind verschiedene Kunstrichtungen vertreten, vom Expressionismus über den Konstruktivismus bis hin zum Surrealismus. Auch internationale Werke finden sich hier, sowohl von vor als auch nach 1945. Die Ausstellungen sind themenspezifisch organisiert.

Der historische Sitzungssaal wird zusätzlich für Konzerte, Vorträge oder Lesungen genutzt. Für kulturelle Veranstaltungen kannst du den Saal auch mieten. Zusätzlich werden die Ausstellungen von museumspädagogischen Veranstaltungen begleitet und auch eine Kinderführung ist in Arbeit.

Aktuelle Ausstellungen

Noch bis zum 27. August 2023 kannst du dir die Ausstellung "Bjarne Geiges Fotografie: scheinbar anscheinend" anschauen. Der Münchener Fotograf wurde in Remscheid geboren und wuchs im Schwarzwald auf. Früh entschied er, sich der Fotografie zu widmen und wurde anschließend Werksfotograf bei Opel, Assistent in den Bavaria Filmstudios in München und ab 1967 Bildjournalist für verschiedene Reportagen und Werbungen.

Ab 1983 fertigte er zunehmend auch freie fotografische Arbeiten an, vor allem mit analogen Kameras. Er versucht, seinen Blick auf das Wesentliche zu richten, auf die Poesie des Einfachen, das fast Alltäglichen. Mittlerweile fotografiert er auch mit einer digitalen Kamera und hat das Ringen um das Bild beim Entwickeln durch die Arbeit am Bildschirm ersetzt. Die Ausstellung findest du im Alten Barockrathaus.

Ebenfalls bis zum 27. August findest du in der Ausstellungshalle im neuen Rathaus eine Ausstellung von Christof Schläger. Dabei geht es um die Essenz des Klanges. Der Klangkünstler nutzt verschiedenste Instrumente, um besondere Klänge oder Melodien herzustellen.

Weitere Ausstellungen

Im Alten Barockhaus läuft noch bis zum 15. Oktober die Ausstellung von Wenzel Hablik: Architektur Utopien. Aus den Ideen des Expressionismus und Futurismus haben Künstlerinnen und Künstler zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Konzepte für eine neue Konstruktion der Welt geschaffen. Unter anderem daran beteiligt war Hablik, der bereits Anfang des 19. Jahrhunderts Zeichnungen von idealen Bauten anfertigte.

Er visualisiert zudem die Idee, dass sich alle Menschen durch den gemeinsamen Bau an der Kristallarchitektur zu einer weltumspannenden und gewaltfreien Gesellschaft zusammenschließen. Zudem fertigte Hablik viele kunstgewerblich-gestalterische Objekte an. Seine Wandgestaltungen und Alltagsobjekte wurden mehrfach im Leipziger Grassimuseum sowie auf Ausstellungen und Messen präsentiert. Sie prägen die Wahrnehmung der Moderne bis heute nachhaltig.

Anschließend folgt im Alten Barockrathaus vom 29. Oktober bis Februar 2024 die Ausstellung "Linolschnitt heute aus der Sammlung der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen"und im Neuen Rathaus "Kunst im öffentlichen Raum: Berufsschule 1 - Die fünfziger Jahre in Bayreuth".

Preise und Öffnungszeiten

Kunstmuseum Bayreuth

Telefon 0921/76453-10

Telefax 0921/76453-20

E-Mail info@kunstmuseum-bayreuth.de

Das Alte Barockrathaus ist mit einem Aufzug ausgestattet sowie mit behindertenfreundlichen Rampen. Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro für Vollzahler und 1 Euro für ermäßigte Besucher*innen.

Altes Barockrathaus

Maximilianstraße 33, 95444 Bayreuth

Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr

Geschlossen: Heiligabend, 24.12. und 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.

31.12.: 10–14 Uhr

01.01.: 13–17 Uhr

Ausstellungshalle im Neuen Rathaus