Jean Paul Museum in Bayreuth: Einblick in das Leben und Werk des berühmten Dichters

Das Jean Paul Museum in Bayreuth ist ein echter Tipp, wenn du dich für Literatur und Dichtkunst – insbesondere für die des Schriftstellers und Dichters Jean Paul – interessierst. Wir stellen dir das kleine Museum im Herzen Bayreuths vor und verraten dir alle wichtigen Informationen zum Jean Paul Museum.

Das Jean Paul Museum in Bayreuth: Einblick in Leben und Werk des berühmten Dichters

Der Schriftsteller und Dichter Jean Paul, ursprünglich als Johann Paul Friedrich Richter in Wunsiedel geboren, hat einen ganz besonderen Platz in Bayreuth: Die oberfränkische Stadt stellt von 1804 bis zu seinem Tod 1825 seine Wahlheimat dar, in der er gerne lebte und viele seiner Werke schuf. Diese sind vor allem geprägt von fantastischen Schilderungen der Natur, von der feinsinnigen Darstellung von Gefühlen sowie von einer faszinierenden Vorstellungskraft, die in traumhafte Welten abtauchen lässt.

Oftmals versetzte Jean Paul die Handlungen seiner Romane nach Bayreuth und in die Umgebung. Deshalb lassen sich in der Stadt auch an mehreren Punkten Bezüge zu Jean Paul entdecken. So kannst du unter anderem auf dem Jean-Paul-Weg schreiten oder das Haus besichtigen, in dem Jean Paul die letzten 20 Jahre seines Lebens verbracht hat – die Rollwenzelei.

Das Jean Paul Museum geht auf den Stifter Dr. Philipp Hausser zurück, dessen Vorfahren Joseph und Rosa Schwabacher einst die Vermieter von Jean Paul waren. Dr. Hausser sammelte bereits seit seiner Jugend Erstausgaben, Autographen, Porträts und Bildmaterial Jean Pauls. Aus dieser Privatsammlung heraus wurde dann 1980 das Jean Paul Museum gegründet, welches 1994 noch einmal deutlich erweitert wurde. 2013, anlässlich des 250. Geburtstags Jean Pauls, wurde das Museum neu geplant und gestaltet.

Das erwartet dich im Jean Paul Museum Bayreuth

Das Jean Paul Museum befindet sich im ehemaligen Wohnhaus von Richard Wagners Tochter Eva, die dort mit ihrem Ehemann Houston Stewart Chamberlain lebte. Hier erwarten dich zahlreiche Exponate aus der Privatsammlung des Stifters Dr. Hausser.

Auf drei große Räume verteilt, finden die Besucher*innen hier Erstausgaben der Werke Jean Pauls, Autographen, Literatur aus seinem Umkreis, Erinnerungsstücke, Porträts sowie weiteres Bildmaterial.

Wichtig zu wissen: In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Jean Paul vom Regime instrumentalisiert und sein Werk für propagandistische Zwecke missbraucht. Mit dem Museum wird deshalb auch eine "symbolische Rettung seiner Ideale" versucht, wie es vonseiten des Jean Paul Museums heißt.

Jean Paul Museum: Führungen

Führungen werden im Jean Paul Museum in aller Regel nicht angeboten. Da das Jean Paul Museum mit drei Räumen ohnehin recht klein ist, bedarf es im Normalfall keiner Führung – du kannst auch ohne Probleme eigenständig durch die Räume gehen, dir die Exponate ansehen und die Infotexte durchlesen.

Solltest du Teil einer Gruppe sein und Interesse an einer Führung haben, kannst du dich an die Tourist-Information Bayreuth wenden. Denn Gruppenführungen sind nach vorheriger Absprache buchbar. So erreichst du die Tourist-Information Bayreuth:

Alle wichtigen Infos zum Jean Paul Museum Bayreuth

Das Jean Paul Museum liegt im Herzen Bayreuths, zwischen Hofgarten und Oberfrankenhalle. Hier haben wir alle wichtigen Informationen zum Jean-Paul-Museum für dich aufgelistet:

Öffnungszeiten: Das Jean Paul Museum hat im Juli und August täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Ansonsten von 10.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 17.00 Uhr. Am 24., 25. sowie 31. Dezember hat das Museum geschlossen. Ebenso am 1. Januar.

Adresse: Wahnfriedstraße 1, 95444 Bayreuth

Wahnfriedstraße 1, 95444 Bayreuth Preise : 2 Euro für Erwachsene/1 Euro für Schüler*innen, Studierende und Schwerbehinderte/die Kombi-Karte kostet 9 Euro (gültig auch für das Richard-Wagner-Museum und das Franz-Liszt-Museum)

: 2 Euro für Erwachsene/1 Euro für Schüler*innen, Studierende und Schwerbehinderte/die Kombi-Karte kostet 9 Euro (gültig auch für das Richard-Wagner-Museum und das Franz-Liszt-Museum) Telefon : +49 9215071444

: +49 9215071444 E-Mail : jean-paul-museum@stadt-bayreuth.de

: jean-paul-museum@stadt-bayreuth.de Website: Bayreuth Tourismus

Fazit: Das Jean Paul Museum in Bayreuth – Einblick in das Leben und Werk des berühmten Dichters

Das Jean Paul Museum in Bayreuth ist ein kleines aber feines Museum im Herzen der oberfränkischen Stadt, das sich dem Leben und Werk des bekannten Schriftstellers und Dichters widmet.

Es finden sich hier zahlreiche Exponate aus der Privatsammlung des Stifters Dr. Hausser, unter anderem Porträts, Erstausgaben sowie Autographen von Jean Paul. Das Jean Paul Museum ist einen Abstecher wert, wenn du einen Besuch in Bayreuth planst oder dich für das Werk des Wahl-Bayreuthers Jean Paul interessierst.