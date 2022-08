Zu einem Autobrand ist es am Montagabend (15. August 2022) kurz vor dem Rastplatz Sophienberg im Landkreis Bayreuth an der A9 in Fahrtrichtung München gekommen.

Beamte der Polizei wurden am Montag auf ein langsam fahrendes Auto aufmerksam. Dieses gab zudem "unübliche Geräusche" von sich. Daher wurde das Fahrzeug auf die PWC-Anlage Sophienberg gelotst. Dort führten die Polizisten eine Kontrolle durch, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth berichtet.

Schnelle Reaktion der Polizei: Autobrand an A9

Bereits kurz nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, bemerkten die Beamten eine starke Rauchentwicklung. Bei näherer Betrachtung konnten zudem Flammen im Heckbereich nahe der Abgasanlage festgestellt werden. Die umherstehenden Fahrzeuge wurden sofort aus dem Gefahrenbereich evakuiert.

Anschließend konnte der Brand mithilfe des mitgeführten Feuerlöschers der Polizei gelöscht werden. Zudem wurde die Feuerwehr Bayreuth alarmiert und zur Begutachtung hinzugezogen. Die Verkehrspolizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der 63-jährigen Fahrer blieb unverletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro.

Vorschaubild: © ReinhardThrainer/pixabay.com