Am Heiligabend ereignete sich auf der A9 in Richtung München, kurz nach der Anschlussstelle Pegnitz, ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 37-jähriger Mann übersah beim Fahren mit seinem Kleintransporter einen Sattelzug und kollidierte mit diesem. Der Kleintransporter schleuderte daraufhin in Richtung Mittelschutzwand und prallte so heftig auf, dass er nicht mehr fahrtüchtig war.

Kurze Zeit später fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Audi in den liegengebliebenen Kleintransporter. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Deshalb wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Er erlitt bei dem Unfall eine Nasenfraktur und musste über Nacht im Klinikum Pegnitz bleiben, konnte aber anschließend die Heimreise fortsetzen.

Die insgesamt fünf Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum Pegnitz gebracht. Die A9 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten, die von dem Technischen Hilfswerk Pegnitz, sowie den Feuerwehren Trockau und Pegnitz abgesichert wurden, etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Vorschaubild: © Per Lööv/unsplash.com (Symbolbild)