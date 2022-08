Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Donnerstagabend (25. August), gegen 23 Uhr, mit seinem Gliederzug die A9 in nördlicher Richtung. Kurz vor der Anschlussstelle Marktschorgast, am Ende der Schiefen Ebene - ein Abschnitt der Ludwig-Süd-Nord-Bahn von Bamberg nach Hof -, fuhr er auf einen vorausfahrenden Kleintransporter mit Anhänger auf, berichtet die VPI Bayreuth.

Hierbei geriet das Gespann ins Schleudern und stieß in die rechte Schutzplanke. Ein auf dem Anhänger geladenes Fahrzeug wurde vom Hänger gerissen, zwei andere aufgeladene Fahrzeuge stark beschädigt. Der 32-jährige Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt.

Ölspur auf A9: Autobahnmeisterei rückt für Reinigungsarbeiten an

Der rechte Fahrstreifen wurde auf mehrere hundert Meter mit einer Ölspur verschmutzt, die Autobahnmeisterei Münchberg kam zu Sicherungs- und Reinigungsarbeiten vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden, nach ersten Schätzungen, von etwa 30.000 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung.

Vorschaubild: © oneinchpunch/Adobe Stock (Symbolbild)