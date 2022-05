Schwerer Verkehrsunfall auf der A9: Am Sonntagnachmittag (29. Mai) kam es auf der Autobahn A9 etwa auf Höhe der Ausfahrt Gefrees/Streitau zu einem Verkehrsunfall, an dem nach ersten Informationen der Polizei mindestens zehn Fahrzeuge beteiligt sind.

Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtet, wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Fahrzeug steht in Flammen. Die A9 ist in Fahrtrichtung Berlin aktuell komplett gesperrt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild