Gefrees vor 1 Stunde

Autobrand

A9: Auto geht auf Parkplatz komplett in Flammen auf

Am Samstagabend ist es auf der A9 in Oberfranken zu einem Autobrand gekommen. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig von der Autobahn abfahren, bevor sein Wagen auf einem Parkplatz in Flammen aufging.