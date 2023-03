Mehrere aufmerksame Bürger meldeten sich per Notruf in der Einsatzzentrale der Polizei Oberfranken, um von Kindern zu berichten, die sich an einer Autobahnbrücke der A9 aufhielten. Laut der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth wurden sie dabei entdeckt, wie sie hinter einer Schutzplanke Graffitis an einen der Brückenpfeiler sprayten.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des Donnerstags, dem 2. Februar 2023. Nach den eingegangenen Anrufen handelte die Polizei zügig. Durch eine uniformierte Streife wurde der Verkehr auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin mittels Staubremse angehalten, um laut Polizeiangaben "Schlimmeres zu verhindern". Eine zivile Fahndungsstreife der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth konnte anschließend drei Jungen an der besagten Autobahnbrücke, die zur "Bindlacher Allee" gehörte, ausfindig machen.

Junge Sprayer an A9 ertappt: Flucht vergebens

Die Kinder ergriffen beim Anblick der Beamten allerdings sofort die Flucht. Während sich alle drei Jungen zunächst in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes flüchten wollten, brach einer die Fluchtaktion eigenständig ab und wurde durch die hinzukommenden Beamten betreut. Die beiden übrigen jungen Täter verschwanden im Supermarkt und kamen später bemüht lässig ohne ihre getragene Oberbekleidung wieder nach draußen. Damit hofften sie laut Polizeiangaben, den Beamten zu entkommen.

Diese erwarteten die beiden Jungen jedoch bereits, sodass diese einer Zivilstreife direkt in die Arme liefen. Die abgelegten Klamotten sowie mehrere benutzte Spraydosen fanden die Beamten im Rucksack der beiden. Die äußerst reumütigen Elf- und Zwölfjährigen wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symboldbild)