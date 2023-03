Nach einem Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Bayreuth-Süd flüchtete der Unfallverursacher. Die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg hat daher einen Zeugenaufruf gestartet.

Am Donnerstagnachmittag (9. März 2023) wollte ein Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd in Richtung Berlin auf die A9 auffahren. Im zweispurigen Bereich der Auffahrt wurde er dort von einem "dunklen Fahrzeug" überholt und dabei nach rechts in die Leitplanke gedrückt, wie die Polizei berichtet.

A9 bei Bayreuth: Unbekannter drückt Fahrer in die Leitplanke

Laut Polizeiangaben fuhr der bisher unbekannte Unfallverursacher anschließend weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum Unfallverursacher machen könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 mit der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth in Verbindung zu setzen.

