Erneuter Zeugenaufruf: Am 19. August 2020 ist in Bayreuth ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer Opfer eines Gewaltverbrechens und ermordet worden. Ein am Tatort entdeckter Hammerkopf wirft seitdem bei der Soko Radweg viele Fragen auf, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag (08. Juni 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Um zu ermittelt, woher der Hammer kommt und somit Hinweise zur Aufklärung des Mordes zu erhalten, starten die Kriminalbeamten nun einen erneuten Zeugenaufruf: "Der abgebrochene, 500 Gramm schwere Kopf eines älteren Schlosserhammers wurde in der Tatnacht zum 19. August 2020 neben dem Leichnam des jungen Mannes auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße entdeckt. Wie eine Obduktion bestätigte, starb der 24-jährige Radfahrer aufgrund massiver Gewalteinwirkung mit einem Messer. Ein Zusammenhang des Hammerkopfes mit der Tat ist nach intensiven Ermittlungen und Untersuchungen bislang nicht eindeutig geklärt. Ebenso konnte der abgebrochene Holzstiel des Hammers noch nicht aufgefunden werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Erneuter Zeugenaufruf der Soko Radweg: Wer kennt oder vermisst diesen Hammer?

Für die Soko Radweg ist es nun wichtig, herauszufinden, woher der Hammerkopf stammt beziehungsweise wer einen kompletten Hammer vermisst. Die Beamten schließen nicht aus, dass das Werkzeug vor der Tatnacht am 19. August 2020 bei einem Einbruch oder Diebstahl in und um Bayreuth entwendet wurde, ohne dass dies bislang bemerkt oder zur Anzeige gebracht wurde. Die Ermittler betonen, dass jeder noch so kleine Hinweis auf den Hammerkopf für die Ermittlungen von Bedeutung sein kann.

"Bei dem aufgefundenen, 500 Gramm schweren Hammerkopf handelt es sich um einen älteren Schlosserhammer. Auffällig an dem Kopf des Hammers sind die Reste der silbernen Lackierung, die sich an Ober- und Unterseite finden. An der Spitze der Finne und an der Seite der Finne fanden sich rötliche Lackanhaftungen. Auffällig ist auch die Abplatzung an der, von hinten gesehen, rechten Kante der Schlagfläche. Der Hammerstiel aus Eschenholz ist abgebrochen", beschreiben die Beamten den Hammer.

Hinweise nimmt die Soko Radweg unter der Telefonnummer 0921/506-2444 entgegen. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, ist nach wie vor eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Die Auslobung gilt ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.