Am Dienstag lag der Inzidenzwert fr den Landkreis Bamberg mit 137,9 noch deutlich unter der kritischen 200er-Marke. Doch im Dezember wurde diese in der Stadt Bamberg bereits kurzzeitig berschritten, aktuell ist das in den Nachbarlandkreisen Coburg, Lichtenfels und Bayreuth der Fall. Was geschieht, wenn auch im Landkreis Bamberg hhere Zahlen erreicht und entsprechend der Bewegungsradius der deutlich eingeschrnkt wird? Wir liefern in diesem Zusammenhang Antworten auf einige Fragen, die sich derzeit viele stellen .