Warum ein Plausch für Elfriede Krauß wichtig ist

Am liebsten wrde ich nun mal mit einer Frau sprechen, geht mir durch den Kopf, als ich nach der flotten Autobahnfahrt den Abzweig nach Stadelhofen fast verpasst hatte. Siehe da, genau in der Ortsmitte bereits eifrig in den Plausch vertieft - Elfriede Krau. Und: Sie hat tatschlich Zeit, sich 60 Minuten zu uns auf den zweiten Redaktionsstuhl zu setzen. Idealerweise im Schatten der Linden am Dorfplatz.