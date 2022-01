Die winterlichen Straßenverhältnisse haben am Freitag (7. Januar 2022) in Walsdorf zu einem schweren Autounfall geführt. Wie die Polizei Bamberg-Land mitteilte, war ein 22-Jähriger am Abend in der Friedhofstraße in den Graben gerutscht.

Laut Polizei hatte der junge Mann seine Geschwindigkeit nicht angepasst. Der Wagen überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall bei Schneeglätte im Kreis Bamberg: 22-Jähriger schwer verletzt

Seine 19 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Am Unfallwagen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

