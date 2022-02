Joachim Hausner steht künftig als Vorstandsvorsitzender an der Spitze der VR Bank Bamberg-Forchheim eG. Der Aufsichtsrat hat ihn zum Nachfolger von Gregor Scheller berufen, der zum 1. Februar 2022 die Position des Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden des Genossenschaftsverbands Bayern übernommen hat. Scheller hatte über 40 Jahre die VR Bank Bamberg-Forchheim eG bzw. frühere Volksbank Forchheim "maßgeblich mitgestaltet und geprägt", wie die VR Bank Bamberg-Forchheim eG berichtet.

Schellers Nachfolger Joachim Hausner sei seit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann 1993 bei der Volksbank Forchheim, der jetzigen VR Bank Bamberg-Forchheim tätig. Nach der Weiterbildung zum Diplom-Bankbetriebswirt schloss er laut Mitteilung unter anderem berufsbegleitende Studiengänge wie den Master of Science (Schwerpunkt Banking and Finance) ab.

Nach leitenden Positionen in verschiedenen Bereichen der Volksbank Forchheim sei Hausner 2009 in den Vorstand eingetreten. Seit 2018 sei er als Stellvertreter an der Seite von Gregor Scheller gestanden. 2021 sei der 45-jährige vierfache Familienvater als Nachfolger von Gregor Scheller zum Bezirkspräsidenten des Genossenschaftsverbands Oberfranken gewählt worden. Daneben sei Hausner Mitglied in diversen Gremien im Finanzverbund.

Als neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende habe der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder Alexander Brehm und Rainer Lang berufen. Sie würden als Führungstrio mit Joachim Hausner die VR Bank Bamberg-Forchheim eG weiterführen. Sie sei eine der größten Genossenschaftsbanken Frankens mit einer Bilanzsumme von rund 3,4 Milliarden Euro.