Wie die Bayerische Schlösserverwaltung mitteilt, biete sie am kommenden Sonntag, 16. Oktober im Rahmen der Sonderausstellung „Macco. Von Rom nach Bamberg“ von 13 bis 16 Uhr einen Familiennachmittag in der Neuen Residenz Bamberg an.

Zum Thema „Reise“ (von Rom nach Bamberg mit Zwischenhalten) bietet die Museumspädagogin Daniela Schwarzmeier allerlei an. Kleine und große Besucherinnen und Besucher dürfen Leporellos zum Aufbewahren schöner Reiserinnerungen, Zeichnungen oder Fotografien gestalten, Postkarten verzieren und sich selbst als Miniatur in einen Rahmen oder ein Medaillon malen. Mit einem Entdeckerbogen zur Sonderausstellung „Macco. Von Rom nach Bamberg“ kann man selbst auf Erkundungstour gehen und um 14 Uhr die Kuratorin Julia Bondl bei einer Führung durch die Ausstellung begleiten.

Was? Familiennachmittag im Rahmen der Ausstellung

Familiennachmittag im Rahmen der Ausstellung Wann? Sonntag, 16. Oktober, von 13 bis 16 Uhr

Sonntag, 16. Oktober, von 13 bis 16 Uhr Wo? Neue Residenz Bamberg

Offenes Angebot ohne Anmeldung; Erwachsene benötigen eine Eintrittskarte, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Weitere Informationen zur Neuen Residenz Bamberg und zur Sonderausstellung "MACCO. Von Rom nach Bamberg" erhalten Sie unter www.residenz-bamberg.de.

Die Bayerische Schlösserverwaltung

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen ist eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates Bayern. Als Hofverwaltung der Kurfürsten und der Könige entstanden, ist sie heute mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland. Dazu kommt noch ein ganz besonderes geschichtliches Erbe: die vielen prachtvollen Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen. Die einzigartigen Ensembles europäischer Architektur gepaart mit reichhaltiger künstlerischer Ausstattung ziehen jährlich ein Millionenpublikum aus aller Welt an.