Es ist wieder ein echtes Schmuckstück geworden: Das Landhaus, das der fürstbischöfliche Beamte Johann Ignaz Michael Tobias Böttinger (1675-1730) in den Jahren 1723 bis 1727 in Stegaurach errichten ließ. 2016 hat die Gemeinde Stegaurach das Gebäude samt Garten (beide unter Denkmalschutz stehend) auf etwa 5600 Quadratmeter Grund mitten in Stegaurach für etwa 1,2 Millionen Euro erworben.