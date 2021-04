In Bamberg hat es am Donnerstag (22. April 2021) einen Verkehrsunfall am Geyerswörthplatz gegeben.

Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt heißt es, dass der Unfall nun (14.30 Uhr) aufgenommen wurde und der Verkehr wieder fließt.

Unfall in Bamberg: Stadtbusse möglicherweise mit Verspätung

Was genau vorgefallen ist, dazu sind noch keine Details bekannt. "Ein Anrufer meldete, dass wohl eine Person in einem Bus durch das Abbremsen gestürzt sei", erklärt eine Beamtin gegenüber inFranken.de am Telefon.

Die Stadtwerke Bamberg erklären in einem Facebook-Posting, dass es aufgrund des Unfalls zu Verspätung der Stadtbusse kommen kann.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.