Die Zeit nach der Geburt stellt für Mütter und Väter eine Lebensphase mit vielen Veränderungen dar. Wie die Universität Bamberg erklärt, habe sich in der Forschung gezeigt: Wenn die Eltern psychisch und körperlich gesund sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch dem Kind gut geht.

Deswegen haben Forscher*innen der Universität Bamberg und des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen / Deutsches Jugendinstitut I-PREGNO ins Leben gerufen.

Mit der I-PREGNO App sollen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Eltern gezielt gefördert werden. Neben Ernährung und Bewegung werden auch psychologische Themen angesprochen, wie zum Beispiel der Umgang mit Sorgen und Stress.

Die App wurde in Zusammenarbeit mit Eltern, Familienhebammen und Fachkräften entwickelt. Deshalb sind die Inhalte speziell auf die Bedürfnisse von Eltern mit Kindern zwischen 0 und 12 Monaten angepasst.

Genau diese Personengruppe ist jetzt gefragt: Die Forscher*innen möchten herausfinden, inwiefern die App für Eltern hilfreich ist. Deshalb führen sie eine Studie durch, in der Mütter und Väter die App testen und Fragebögen dazu beantworten.

Die Eltern bekommen wissenschaftlich geprüfte Informationen über Ernährung, Bewegung und psychologische Fertigkeiten im Übergang zur Elternschaft. Eine Teilnahme ist auch ohne Vater möglich.

Zudem erhalten die Studienteilnehmer*innen Wunschgutscheine im Wert von insgesamt 50 Euro.

Die Studie wurde von einer Ethikkommission geprüft. I-PREGNO ist ein Europäisches Gemeinschaftsprojekt mit dem Titel „Prevention of unhealthy weight gain in families in pregnancy and postpartum using a mHealth-enhanced intervention“ und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und veröffentlichte Ergebnisse lassen keinen Rückschluss auf einzelne Personen zu.

Weitere Informationen und Anmeldung zur Studie unter: https://www.i-pregno.org/familien.php