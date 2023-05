Alltägliche Aufgaben sind im Alter zunehmend mit Schmerz und Belastungen verbunden. Um diese Herausforderungen besser zu verstehen, sucht die Universität Bamberg Personen ab 65 Jahren, die vor Ort an einer Studie mit dem Titel "Was macht das Altern mit uns?: Psychologische Studie zu alltagsnahen Belastungssituationen und Schmerz" teilnehmen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Forschung leisten möchten.

In der ersten Sitzung werden neben Fragebögen zum allgemeinen Wohlbefinden auch Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstest durchgeführt. Außerdem erfassen die Forscher*innen das individuelle Schmerzempfinden. In der zweiten Sitzung erledigen die Versuchspersonen verschiedene alltägliche Aufgaben. Dazu zählt etwa Gegenstände zu heben oder durch den Raum zu gehen. Die Wissenschaftler*innen erfassen währenddessen die Bewegungen, den Gesichtsausdruck und den Herzschlag.

Teilnehmer für Studie der Universität Bamberg gesucht - Einfluss von Alter und Schmerz auf Alltag

Die Psychologinnen und Psychologen wollen untersuchen, wie sich die Alltagspraxis durch Schmerzen und durch das Altern verändert. Sie führen die Studie durch im hochmodernen Bamberger Living Lab Demenz (BamLiD) in der Hainstraße. In den Labor- und Büroräumen stehen qualitativ hochwertige Anlagen für Video- und Audioaufzeichnungen, ein Smart Floor zu Bewegungsanalyse, telemetrische Messfühler zur Übertragung von Biosignalen sowie eine Beleuchtungsanlage zur flächendeckenden Erzeugung von Tageshelligkeit zur Verfügung.

Teilnahmebedingungen: ab 65 Jahren

Dauer: 2 Sitzungen à 60 bis 70 Minuten

Aufwandsentschädigung: 70 Euro

Interessierte können sich per Telefon an 0951/863 1962 oder per E-Mail anmelden.

Vorschaubild: © Uwe Anspach/dpa