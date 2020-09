Frensdorf vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Auto bricht durch Zaun und landet in Vorgarten - Fahrer (18) schwer verletzt

In Kreis Bamberg kam es in der Nacht zu einem schweren Autounfall. Ein 18-Jähriger verlor in der Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und wurde schwer verletzt.