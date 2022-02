Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen: Am Mittwochfrüh, gegen 9 Uhr, ereignete sich in Bamberg auf dem Berliner Ring ein Autounfall. Dies berichtet die Polizeiinspektion Bamberg Stadt in einer Pressemitteilung.

Grund für den Unfall war ein plötzliches Abbiegen eines 71-jährigen Autofahrers. Er bog auf Höhe einer Tankstelle am Berliner Ring abrupt nach links ab und überfuhr hierzu noch eine durchgezogene Linie. Ein nachfolgender VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und krachte in das andere Auto.

Schwerer Autounfall in Bamberg: 71-jähriger Unfallverursacher muss ins Krankenhaus

Der 71-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Crash leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus geliefert werden. Der Sachschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Clark Van Der Beken/Unsplah.com