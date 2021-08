Autos krachen ineinander - Unfall auf A73 sorgt für Verkehrschaos rund um Bamberg: Auf der A73 hat sich kurz vorm Bamberger Kreuz ein Unfall mit Folgen ereignet. Darüber hat die Polizei in einer Erstmeldung berichtet. Laut Bildagentur News 5 sorgte der Unfall für einen kilometerlangen Rückstau.

Am frühen Freitagnachmittag hatte sich der Unfall in Fahrtrichtung Suhl ereignet. Nach ersten Erkenntnissen konnte ein Transporter nicht mehr bremsen und war auf Autos aufgefahren, die auf die A70 wechseln wollten. In der Folge kollidierte der Transporter mit einem weiteren Auto, das wiederrum auf ein viertes Fahrzeug geschoben wurden.

A73: Kilometerlanger Stau nach schwerem Unfall kurz am Bamberger Kreuz - zwei Verletzte

Am Ende war der Schaden an den vier Fahrzeugen erheblich. Die Polizei schätzt den Schaden auf 35.000 Euro. Zwei Menschen wurden laut Polizei verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nachdem sich der Unfall kurz vor Feierabend ereignet hatte, staute sich der Verkehr teils weit zurück. Laut News 5 war das Stauende teilweise Höhe Buttenheim, also gut 17 Kilometer vom Unfallort entfernt. Auch die Umleitungsstrecken durch Bamberg waren offenbar überlastet. Gegen 16 Uhr, so die Information der Polizei, waren die Aufräumarbeiten auf der A73 abgeschlossen.

Auch interessant: Auto kracht "mit großer Wucht" in Stauende - sechs Verletzte