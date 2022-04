Bamberg vor 1 Stunde

Erste Hilfe

Fahrzeug kracht ungebremst gegen Baum: Aufmerksamer Autofahrer kümmert sich um Verletzten

Nach einem Unfall in der Memmelsdorfer Straße in Bamberg hat ein aufmerksamer Autofahrer die Rettungskräfte alarmiert. Er hatte das verunglückte Fahrzeug an einem Baum entdeckt.