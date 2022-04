Porschefahrer schlittert von A70: Am Freitagabend (08.04.2022) kam es in Franken zu kurzzeitigem Schneefall - so auch im Kreis Bamberg.

Ein Porschefahrer war auf der A70 zwischen Stadelhofen und Roßdorf am Berg in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Völlig beschädigt kam der Sportwagen hinter der Leitplanke schließlich zum Stehen.

Dies bestätigt die Polizei Bamberg-Land auf Nachfrage von inFranken.de.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.