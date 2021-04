Breitengüßbach vor 39 Minuten

Unfall

Unfall A73: Senior (79) fährt 10 Kilometer in falsche Richtung und verursacht Unfall

Im Landkreis Bamberg kam es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Geisterfahrers. Ein 79-jähriger Mann war zehn Kilometer in die falsche Richtung gefahren und brachte mehrere Personen dabei in Gefahr.