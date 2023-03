Was geht wohl in Erpel Emil aus dem Tierheim Bamberg gerade vor? Realisiert er, dass er seine Partnerin nicht mehr sehen wird? Die Antwort weiß nur er. Das Veterinäramt habe ihn am Montag (27. März 2023) ins Tierheim gebracht, berichtet Sekretärin Susanne Stöckinger inFranken.de.

"Er hatte vorgestern einen schlimmen Unfall, bei dem seine Partnerin leider ums Leben kam", schrieb sie im Namen des Tierheims an die Community am Mittwoch (29. März 2023). Bei Frensdorf sei das Paar von einem Auto erfasst worden.

Erpel verliert Partnerin bei Unfall - Tierheim Bamberg hofft auf "neue Liebe"

Im Gegensatz zu der weiblichen Ente habe Emil Verletzungen davon getragen, von denen er sich bald erholen werde. Das Tierheim habe seine Wunden nähen lassen. "Die Brusthaut war gerissen, die Faszien und Muskeln darunter waren aber okay. Genauso am linken Bein. Jetzt sitzt er auf seinem Strohbett."

Er sei in den kommenden Tagen weiter unter ärztlicher Beobachtung und werde wieder ausgewildert, wenn die Wunden gut genug verheilt sind, so Stöckinger. "Dann drücken wir ihm die Daumen, dass er die Chance auf eine neue Liebe bekommt nach der Tragödie", schreibt das Tierheim zum Schluss.