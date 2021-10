Burgebrach vor 43 Minuten

Unfall

Teurer Sportwagen-Unfall: Audi kommt von Straße ab und überschlägt sich

Im Landkreis Bamberg kam es am Samstagabend (9. Oktober 2021) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Autofahrer ist von der Straße abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. An dem Auto entstand ein Totalschaden.