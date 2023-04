Gegen 17.30 Uhr fanden sich am Freitag (21. April 2023) in Zapfendorf mehrere Feuerwehren der Region am legendären ehemaligen "Tanzsaal Hofmann" (späterer Name "Top Act") ein. Laut dem stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Zapfendorf nahmen rund 70 Einsatzkräfte aus Zapfendorf, Unterleiterbach, Lauf, Rattelsdorf, Ebing, Ebensfeld und Gerach an einer Großübung teil und sorgten für ordentlich Nebel auf dem Gelände.

Das Objekt besteht aus Tanzaal und Gastwirtschaft mit Fremdenzimmern und soll in Kürze abgerissen werden, da die Gemeinde neue Pläne für das Gelände hat. In den vergangenen Wochen diente die Location diversen Feuerwehren und auch der Polizeihundestaffel als Übungsplatz. "Nachdem fast alle Wehren das Objekt einzeln beüben und kennenlernen konnten, fand am vergangenen Freitagabend die abschließende Großübung statt", berichtet die Feuerwehr Zapfendorf im Nachhinein. Das Einsatzstichwort lautete "Brand 3 - Personen vermisst".

Große Abschlussübung der Feuerwehren in Zapfendorf - Einsatzkräfte retten Vermisste aus Event-Location

Ausgangssituation war ein ausgedehnter Zimmerbrand in der Gastwirtschaft beziehungsweise dem Fremdenzimmerbereich, wobei etliche Personen als vermisst gemeldet wurden. "Am Objekt angekommen, rüsteten sich mehrere Trupps unter Atemschutz aus und gingen zur Personensuche in das Gebäude", heißt es weiter. "Zuvor nebelten wir die Gastwirtschaft ein", berichtet der 1. Kommandant Benedikt Kannheiser im Gespräch mit inFranken.de.

Zeitgleich bauten die Einsatzkräfte mehrere Löschangriffe zur Brandbekämpfung auf. Als vermisste Personen dienten laut Kannheiser Mitglieder der Jugendgruppe, auch drei bis vier Puppen waren im Einsatz. Mithilfe der Drehleiter aus Ebensfeld gelang es im Anschluss, eine Person aus dem Obergeschoss zu retten, die restlichen gelangen über das Treppenhaus nach draußen.

"Die Feuerwehren waren etwa eineinhalb Stunden vor Ort", berichtet Kannheiser zum Schluss. Die Übung selbst dauerte insgesamt 20 Minuten. Die Feuerwehr Zapfendorf zieht nach dem Tag ein zufriedenes Fazit: "Alles in allem war es eine gut gelungene Übung mit unseren umliegenden Wehren und der Feuerwehr Gerach."