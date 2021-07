Motorradfahrer fährt auf Traktor in Strullendorf auf und verletzt sich schwer: Am Dienstagnachmittag (20.07.2021) kam es auf der Staatsstraße 2188 in Strullendorf zu einem schweren Unfall. Laut Polizei Bamberg-Land war ein 46-jähriger Motorradfahrer zwischen den Ortsteilen Mistendorf und Leesten unterwegs.

Vor ihm fuhr ein Traktor mit Anhänger, den der 46-Jährige überholen wollte. Im selben Moment bog der Fahrer des Traktorgespanns jedoch nach links in einen Feldweg ab. Der Motorradfahrer prallte gegen den Anhänger und blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen darunter liegen.

46-Jähriger lebensbedrohlich verletzt: Motorradfahrer fährt auf Traktor

Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der 18 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock. Zu genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurde vorerst sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.