Aufgrund von Bauarbeiten in der Hartlandener Straße müssen die Busse der Linien 912 und 937 von Montag, 11. April, bis voraussichtlich Donnerstag, 14. April, eine Umleitung nehmen.

Wie die Stadtwerke Bamberg berichten, können die Haltestellen „Neukreuth“, „Hartlanden“, „Dellerhof“, „Dellern“ und „Stegaurach Kirche“ nicht bedient werden.

Für die Haltestelle „Neukreuth“ werde in der Neukreuthstraße eine Ersatzhaltestelle errichtet und für die Haltestelle „Stegaurach Kirche“ an der Hauptstraße an der OVF Haltestelle.

Vorschaubild: © Alexander Fox (PlaNet Fox) / pixabay.com (Symbolbild)